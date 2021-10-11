Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo kuru kayısıKg55,0055,00Kuru kayısıKg20,2748,47Jumbo kuru kayısıKg54,0054,00



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