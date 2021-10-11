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Malatya Ticaret Borsası

11.10.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jumbo kuru kayısının kilogramı 55 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo kuru kayısıKg55,0055,00Kuru kayısıKg20,2748,47Jumbo kuru kayısıKg54,0054,00

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