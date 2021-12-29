Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo kuru kayısıKg96,0096,001 No'lu şekerpare kayısıKg93,0093,004 No'lu şekerpare kayısıKg88,0088,00Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg90,0090,00Kayısı çekirdeği içi tatlıKg52,0052,00BuğdayKg5,805,80



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