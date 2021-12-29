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Malatya Ticaret Borsası

29.12.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jumbo kuru kayısının kilogramı 96 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo kuru kayısıKg96,0096,001 No'lu şekerpare kayısıKg93,0093,004 No'lu şekerpare kayısıKg88,0088,00Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg90,0090,00Kayısı çekirdeği içi tatlıKg52,0052,00BuğdayKg5,805,80

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Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

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