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Malatya Ticaret Borsası

27.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 152 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo kuru kayısıKg152,00152,00Jumbo natürel kuru kayısıKg150,00150,001 nolu şekerpare kayısıKg141,00141,001 nolu gün kurusu kayısıKg140,00140,00Kuru kayısıKg76,00100,00

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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