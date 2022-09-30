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Malatya Ticaret Borsası

30.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 136,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıKg136,80136,80Kuru kayısıKg134,76134,76Organik kuru kayısıKg 95,00 95,00Ekstra şekerpare kayısıKg125,00125,00

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Malatya borsa kuru kayısı

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