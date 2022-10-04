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Malatya Ticaret Borsası

04.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 132,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg65,15132,76Tatlı kayısı çekirdeği içiKg82,3982,39ArpaKg5,006,60

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