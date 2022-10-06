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Malatya Ticaret Borsası

06.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 153,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg55,19153,47Ekstra şekerpare kayısıKg120,00120,00Ekstra gün kurusu kayısıKg110,00110,00

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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