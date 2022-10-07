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Malatya Ticaret Borsası

07.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 86,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg71,4486,90Naturel kuru kayısıKg68,0068,00Endüstriyel kuru kayısıKg39,0039,00ArpaKg6,106,10Yemlik buğdayKg4,504,50

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Malatya borsa kuru kayısı

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