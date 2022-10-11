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Malatya Ticaret Borsası

11.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg79,00125,002 nolu şekerpare kayısıKg113,00113,00Kayısı çekirdeği iç tatlıKg77,1677,16

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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