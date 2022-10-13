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Malatya Ticaret Borsası

13.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 100,01 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg100,01100,01BuğdayKg6,976,97Yem bezelyesi tohumuKg11,7011,70

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Malatya borsa kuru kayısı

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