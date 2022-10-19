YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

19.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 139 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg139,00139,00Kayısı çekirdeği iç tatlıKg70,0070,00Badem kabukluKg39,1242,19

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındıMalatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı
Kilis'te hemşire eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezasıKilis'te hemşire eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası
Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesiTrabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesi
Anahtar Kelimeler:
Malatya borsa kuru kayısı

Malatya Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:17
İkindi
15:21
Akşam
17:51
Yatsı
19:07
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ne olduğu çözülemedi! Kamyon büyüklüğündeki yaratık kıyıya vurdu

Ne olduğu çözülemedi! Kamyon büyüklüğündeki yaratık kıyıya vurdu

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.