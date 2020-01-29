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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı:

MALATYA HABERLERİ  | 29.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

"Kentte 4 bin 380 konutun ağır, 2 bin 411 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi"

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda, kentte 4 bin 380 konutun ağır, 2 bin 411 binanın da az hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişi yaralandığı hatırlatılarak, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'inin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bugün itibarıyla ulaşılan tespite göre, Doğanyol'da 29'u metruk olmak üzere 85, Battalgazi'de 66, Pütürge'de 139, Kale'de 175, Yeşilyurt ilçesinde ise 8 konutun yıkıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğanyol'da 557, Pütürge'de 2 bin 326, Battalgazi'de 593, Yeşilyurt'ta 99, Kale'de 802 ve Akçadağ ilçesinde 3 olmak üzere toplam 4 bin 380 konutun ağır hasar gördüğü tespit edildi. Doğanyol'da 152, Pütürge'de 1026, Battalgazi'de 615, Yeşilyurt'ta 130, Kale'de 483 ve Akçadağ'da 5 olmak üzere toplam 2 bin 411 az hasarlı binanın olduğu belirlendi. Deprem bölgesinde 1160 ahırın ağır hasar gördüğü, Doğanyol'da 58 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi."

İl genelinde içme suyu ve elektrik ile ilgili sorun yaşanmadığı, bazı mahallelerin yollarının hasarlı olduğu ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için 4 bin 385 deprem çadırı dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge ve Kale'de sıcak yemek dağıtımı devam etmekte. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker, 258 jandarma personeli, 70 afet ekibi ve 310 köy korucusu çalışmakta. Hasar tespiti için 188 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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