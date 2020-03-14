Malatya Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs ile ilgili, "Şu ana kadar ilimizde hastamızın olmayışı sevindirici olmakla beraber, vaka görülmemesi için gerek kurumlarımızın gerek vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi. Vali Baruş, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ve Sağlık İl Müdürü Recep Bentli ile valilik toplantı salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye'de beş vaka tanımlandığını, Malatya'da ise bugüne kadar tanımlanmış bir vaka olmadığını aktaran Baruş, şöyle devam etti: "Şu ana kadar ilimizde hastamızın olmayışı sevindirici olmakla beraber, vaka görülmemesi için gerek kurumlarımızın gerek vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir. Koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun hijyen olduğu gerek Sağlık Bakanlığının gerekse ilimizdeki hekimlerimizin ısrarla vurguladıkları bir husustur. Bu kapsamda tüm kurum ve kuruluşlarımızda, camilerimizde, okullarımızda, servis, minibüs ve otobüslerimizde alınan hijyen önlemlerinin arttırılmasına karar verilmiştir."

Nisan ayının sonuna kadar kamu kurumlarında gerçekleştirilecek tüm toplu faaliyetlerin iptal edildiğini aktaran Baruş, şu değerlendirmede bulundu: "Okullarda başta tuvaletler, merdiven korkulukları, kapı kolları gibi sıkça dokunulan yerler başta olmak üzere temizlik ve dezenfeksiyon tedbirlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Camilerde tuvalet, abdesthane ve halıların temizlik sıklığının arttırılmasına, tesbihlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Toplu taşıma araçlarının günlük temizliğinin yapılması, AVM, terminal, havaalanı gibi ortak kullanım alanlarında gerekli temizlik ve dezenfeksiyon sıklıklarının arttırılması talimatlandırılmıştır." Vali Baruş, vatandaşlardan Kovid-19 hastalığı hakında bilgi almak ve şüpheli bulguları varsa hastaneye gitmeden önce danışmalarını sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından "Alo 184 SABİM Danışma Hattı"nı aramalarını istedi. - 11 vaka negatif çıktı Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise kentteki sağlık hizmetlerinin sorunsuz devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti: