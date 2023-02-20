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Malatya Valiliğinden idari izin açıklaması:

20.02.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı olan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılmıştır"

Malatya Valiliği, sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personelin ikinci bir talimata kadar idari izinli sayıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakları anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik makamınca yapılan değerlendirmede, sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı olan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılmıştır. Uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulleri ise kamu kurum ve kuruluşlarının fiziksel iyileştirmeleri sağlanana kadar yeteri kadar personelle hizmet aksamayacak şekilde kurum amirlerince belirlenen usullerle yürütülmesi hususu kamuoyu bilgisine sunulur."

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