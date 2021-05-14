Malatya Valisi Aydın Baruş, sağlık çalışanları ve şehit aileleriyle bayramlaştı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını ve Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı.

Zor bir süreç yaşandığını ve sağlık çalışanlarının yoğun çabası, üstün gayretleri sayesinde bu sürecin yönetilebildiğini belirten Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Fedakarlıklarla çalışıyorsunuz, pandemi sürecinde ailelerinize bile daha az vakit ayırmak zorunda kaldınız. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın, Allah daima yardımcınız olsun, yoğun dönemlerde çok büyük sıkıntılar yaşadınız, İnşallah alınan tedbirlerle daha rahat bir dönem geçiririz. Emekleriniz, çabanız ve üstün gayretiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hem Dünya Hemşireler Gününüzü hem de bayramınızı kutluyorum. Allah sağlık sıhhat içerisinde nice hizmetler vermeyi nasip etsin. Aileleriniz ile birlikte nice güzel bayramlar diliyorum."