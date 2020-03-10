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Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 10.03.2020 15:06 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşların yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar görenlerin sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla kentin farklı mahallelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı Halfettin, Salköprü, Sarıcıoğlu, Hidayet ve Çarmuzu mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, muhtarlardan bilgi aldı.

Deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Baruş, ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınan binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Baruş'un mahalle incelemelerine Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan, Salköprü Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez, Sarıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Fatih Yücel, Hidayet Mahallesi Muhtarı Engin Güleç ve Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Ali Berktaş da eşlik etti.

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