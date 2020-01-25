Malatya Valisi Baruş: "Okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık"

Malatya Valisi Aydın Baruş, "İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." dedi.

Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde bazı binalarda göçük ve hasar oluştuğunu belirtti.

Ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Baruş, "Doğanyol ilçemizde maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik, 3'ü ağır olmak üzere 40 yaralımız var. Pütürge ilçemizde şu anda kaybımız yok, bazı bölgelerde göçükler var, 50 yaralımız var. Bir tane de Kale ilçemizde yaralımız var, toplamda 91 yaralımız var. Kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler, AFAD ekiplerimiz çalışmalarına başladılar. Yine Kızılay ve AFAD'dan çadır talebinde bulunduk. Doğanyol ve Pütürge ilçemizde bütün köylerimizle irtibat kurduk, şu anda köylerimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok ancak bazı özellikle kerpiç konutlarda göçükler oluştu." şeklinde konuştu.