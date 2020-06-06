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Malatya Valisi Baruş Pütürge'deki depremzedeleri ziyaret etti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Baruş Pütürge'deki depremzedeleri ziyaret etti

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşları ziyaret etti.

Vali Baruş, depremin merkez üssü olan Pütürge ilçesi kırsalındaki Gözlüce Mahallesini ziyaret ederek, zarar gören evleri yerinde inceledi.

Depremzedelerle görüşen Vali Baruş, taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Baruş, zarar gören binaların en kısa sürede yıkılacağını ve vatandaşların talepleri doğrultusunda da yeni evlerin yapılacağını kaydetti.

Bölge halkı ise desteklerinden dolayı Vali Baruş'a teşekkür etti.

Baruş'a, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AFAD İL Müdürü Mustafa Türker ve diğer ilgililer eşlik etti.

AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki hasar tespit çalışması devam ediyor.

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