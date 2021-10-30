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  4. Malatya Valisi Baruş, TRT muhabirinin haber takibi sırasında darbedilmesini kınadı:

Malatya Valisi Baruş, TRT muhabirinin haber takibi sırasında darbedilmesini kınadı:

30.10.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Saldırı olayının faillerinin yakalanması için gerekli çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir"

Malatya Valisi Aydın Baruş, dün haber takibi sırasında TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'ın darbedilmesini kınayarak, faillerin yakalanması için gerekli çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'a Kernek Meydanı'nda gazetecilik görevini yerine getirirken yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı olayının faillerinin yakalanması için gerekli çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ile AK Parti Malatya İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahmut Boyraz da saldırıyı kınadı.

Kernek Meydanı'nda dün haber takibi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedilen ve hastaneye kaldırılan Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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