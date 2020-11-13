Malatya ve Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı denetlendi

MALATYA/ADIYAMAN (AA) - Malatya ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu alanlardaki sigara içme yasağı ve diğer tedbirler denetlendi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Soykan Parkı ve İnönü Caddesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Maske ve mesafe uyarısı da yapan ekipler, sosyal mesafeyi ihlal eden bazı kişilere cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların, maske takma, sosyal mesafeye uyma ve sigara içme yasağına çoğunlukla uyduğu görüldü.

Şu ana kadar 4 kişiye toplu alanda sigara içme yasağını ihlal ettikleri nedeniyle cezai işlem yapıldığı öğrenildi.

- Adıyaman

Adıyaman'da da polis ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Şehir içi minibüs, otomobiller ve caddelerde denetim yapan ekipler, sosyal mesafeyi ihlal eden bazı kişilere ceza yazdı.

Vatandaşların, çoğunlukla kurallara uyduğu gözlendi.

