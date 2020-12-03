Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim ve levhalama çalışmaları yapıldı.

Şanlıurfa'da 1629 personelden oluşan 554 ekip, karantina tedbirlerine, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişiler ve iş yerleri hakkında işlem yaptı. İzolasyon denetimlerini tek tek adreslere giderek kontrol eden ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri tespit edilen kişilere cezai müeyyide uyguladı. Son 24 saatte 2 bin 184 işyeri ve alan denetimi yapan ekipler, 20 işyeri ve bir kişi hakkında kanuni işlem yaptı.

Salgınla mücadelede danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayan kentteki çağrı merkezi ise son 24 saatte 1767 çağrıya cevap verdi, 245 kişiye mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasına aracı oldu.

- Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent merkezinde dumansız hava sahası kapsamındaki cadde ve sokaklarda yatay figür ve levhalama çalışmalarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü vatandaşların belirtilen kurallara uymalarını sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kent genelinde toplu taşıma durakları ile araç trafiğine kapalı cadde ve sokaklarda, kent merkezinde Kışla, İnönü, Fuzuli ve Kanalboyu Caddesi ile bu caddelerle bağlantılı sokaklar ile Akpınar Meydanı, Soykan Parkı ve Kernek Meydanında yatay figür ve levhalama çalışmaları yaptı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Hasan Şişman, "Kovid-19 önlemleri kapsamında yasak getirilmiş cadde ve sokaklarda dumansız hava sahası levhalama, sticker ve totem çalışmalarımız yapılmıştır. Dumansız hava sahası ile ilgili önlemler kapsamında vatandaşlarımızın bu yasaklara riayet etmeleri konusunda rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

