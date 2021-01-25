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Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 212 kişiye para cezası

25.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 212 kişiye para cezası

MALATYA/ŞANLIURFA (AA) - Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 212 kişiye para cezası verildi.

Malatya'da kent genelinde devam eden Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün sokağa çıkma yasağına uymayan 33 kişiye para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da ise hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 1833 kişiden oluşan 462 ekip, denetim yaptı.

Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 179 kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan telefonla talepte bulunan 164 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.

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