Malatya’da 10 Kasım mesajları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla Malatya’da protokol üyeleri mesaj yayımladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Karabulut’un mesajında, "İstiklal mücadelemizin ve devletimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işgalci ve sömürgeci batılı devletlere karşı verdiği istiklal mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda referans olarak aldığı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ideali bugünde aynı inanç, azim ve kararlılıkla korunacak ve her şartta sahiplenilecektir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensupları ve öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizin huzur, barış ve güven içinde geleceğe taşınması için üzerine düşün her türlü bilimsel ve akademik sorumlulukları yılmadan, yorulmadan yerine getirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun" denildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı bir konuşmada - İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur.- diyerek, tarih sahnesinde var olma yolunda şahsi değil milleti adına hareket ettiğini belirtmektedir. Evet, Türk milletine çağdaş ve bağımsız bir Türkiye bırakan Atatürk’ü bugün daha iyi anlıyoruz. Yine, Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında da ’Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez’ derken verilen Kurtuluş Mücadelesine atıfta bulunarak, adeta bu günlere de bir mesaj vermektedir. Milli Mücadele günlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde bu toprakları vatan yapan milletimiz, bugün de Atatürk’ün bize bırakmış olduğu çağdaş ve bağımsız Türkiye’mizin bölgesinin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması için aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Bizler de Atatürk’ün miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyetini, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşları ile vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mesajında, "Atatürk’ün bize miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82. senei devriyesinde rahmetle yâd ediyorum. 10 Kasım, milletimiz için Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. 10 Kasım; bir milletin topyekûn istiklal mücadelesi verdiği bir dönemde azmi, cesareti ve ferasetiyle liderliğini yapan, düşmanların yurdumuzdan temizlenmesinde öncü olan Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın, bir kez daha anlamanın günüdür. Atatürk’ün hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Bütün hayatını bir milletin var olma mücadelesi üzerine şekillendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün milletin takdirini kazanmış büyük bir asker ve devlet adamıdır. Bir ülkenin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl bağımsız kalacağını, nasıl çağdaş bir Cumhuriyet haline getirilebileceğini tarihe kaydettiren Atatürk, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; Ülkemizi Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaktır. Eserleri ve öğütleri Türk milleti yaşadığı sürece var olacaktır. Bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi, terörle mücadelede şehit düşmüş güvenlik güçlerimizi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve dualarla anıyorum" denildi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise mesajında, "Milletine duyduğu güven ve inancı ile başlattığı Milli Mücadeleyi, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Türk milletini ve vatanımızı yok olma tehlikesinden kurtarıp, bizlere özgür ve hür bir şekilde yaşadığımız güzel bir vatan emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizin ve bizlerin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahiptir. Aramızdan ayrılışının 82. yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için bir vesile olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyetini onun gösterdiği hedeflere ulaştırma konusunda muhasebe yapmamız için de bir fırsattır. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla, milletimizin inanç ve hürriyet sevdası, anaların dualarıyla bizlere vatan olmuştur. Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk milletine önderlik yaparak Anadolu’yu yeniden vatan haline getiren, milleti kendi iradesine sahip çıkma gücüne kavuşturan büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz’in mesajında, "İstiklal mücadelemizin ve devletimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyorum. Ülkemizin kurtuluşu için yaptığı mücadele ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Mustafa Kemal Atatürk bu mücadelesiyle Türk’ün gücünü bir kez daha dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi görme yeteneği, askeri dehası, olağanüstü devlet adamlığı ve kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine yükselttiği nokta ile büyük bir lider olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır. Atatürk, yapmış olduğu işler ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin kalbinde büyük bir lider ve devlet adamı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi, bir kez daha saygı, rahmet ve dualarla anıyorum" denildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu mesajında, "Eşsiz komutanlığı ve askeri dehasının yanı sıra sahip olduğu vizyonu, kararlılığı, ilke ve inkılapları ile tüm milletlere örnek olmuş bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde şükran ve minnetle yaşamaktadır. Onun ülkemiz için çizdiği uygarlık yolu ve Cumhuriyet gibi büyük ve anlamlı emaneti her zaman yaşayacaktır. Askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiğini ifade ederek müthiş bir kalkınma seferberliği başlatan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ne muasır medeniyet hedefini koymuştur. Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizi onun bizlere bıraktığı hedeflere ulaştırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, mesajında, "Bağımsızlık savaşımızın ardından en büyük mücadelemiz, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerinedir. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyeti, ilke ve hedefleri doğrultusunda güçlü kılmak ve Türkiye’yi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız devam edecektir. İş dünyası olarak, Atatürk’ün ülkesinin girişimcisine olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız, daha fazla istihdam ve yatırım için çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü, ebediyete intikalinin 82‘ inci yıl dönümünde rahmetle ve şükranla andıklarını vurgulayan Malatya Baro Başkanı Enver Han’ın mesajında ise, "Bugün ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, O‘nun değerini bir kat daha arttırmaktadır. Onun fikirleri ve eserleri bizler var oldukça daima yaşayacaktır.Adı, yaşadığı yüzyılı aşmış ve dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Türk Ulusu olarak böyle bir lidere sahip olmakla duyduğumuz onur, hiçbir şey ile kıyaslanamaz. Atatürk‘ün koyduğu ilkeler sayesinde bugün Türkiye‘nin çağdaş uygarlık seviyesinde olduğunu, bunu engellemeye çalışan iç ve dış mihraklara karşı mücadelenin de sürdürüleceğine inancımız tamdır . Ulu Önder‘in yaşamı boyunca verdiği mücadele birçok ülkenin bağımsızlık savaşına ışık tutmuştur.Bugün Atatürk‘ü özlemle ve minnetle anmakla beraber, ilkelerine her zamankinden daha sıkı sarılmalıyız. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti‘ni ve Atatürk ilke ve devrimlerini ilelebet yaşatıp, Türkiye‘nin kalkınmasının yolunun, Atatürk‘ün düşünce ve ilkelerinden güç alınarak, O‘nun eserlerine, Cumhuriyet‘in bütün değer ve kurumlarına geçmişte olduğu gibi bugünde sahip çıkılmasından geçtiğinin bilincinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncülerle; Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ü ve Dava Arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda etmiş Şehitlerimizi, Gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz."