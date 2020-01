Malatya’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya’da belediyeler tarafından ortaklaşa bir kutlama programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlama programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Cemiyet ve Dernek Başkanlarının yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.

Programda ilk olarak söz alan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, öyle sıradan bir gün değil, daha doğrusu gazetecilerin bir direnişinin sonucu ortaya çıkmış bir gündür. Bugünde günümüz koşullarında ne yazık ki birazda teknolojinin gelişmesiyle basın kuruluşlarımız sıkıntılar yaşamaya başladılar. Karasal televizyonlar yayınlarına son vermeye başladılar, uydu yayınlarının da olağanüstü pahalı olması nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladılar. Gazeteler resmi ilan sıkıntısı nedeniyle şu günlerde de zor anlar yaşıyorlar ama sosyal medya her şeyin önüne geçmek suretiyle basın hayatı devam ediyor. Bugün ki programa ev sahipliği yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesine teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü öncelikle tebrik ediyorum. İnşallah Büyükşehrimizin önderliğinde bundan sonra Malatya’mızda hem birlik ve beraberliği oluşturma hem de birbirimizden haberdar olma adına bu tür organizasyonlara devam edeceğiz. Basın kuruluşlarımızı ve gazetecilerimizi önemsiyoruz. Gazetecilerimizle belki de en fazla muhatap olan Belediye Başkanlarıdır. Basın mensuplarımızla sürekli karşı karşıya gelip muhabbet, sohbet ediyoruz.Basın mensuplarımızın ne tür sıkıntılar yaşadıklarını çok iyi biliyoruz.Malatya basını elbette olmalı, basınımıza Belediyeler olarak Malatyalılar olarak elbette sahip çıkmalıyız, onların sorunlarının bizim sorunlarımız olarak görüp ona göre davranmamız gerekiyor.Çünkü basın mensuplarımız vatandaşlarımızla bizler arasında köprü vaziyeti görmektedir.Sizlerden isteğimiz bu köprünün sağlam ve sağlıklı olması, iletişimin iyi olması ve akabinde Malatya’ya fayda sağlamak, hayırlı işlerin altına imza atmamız lazım.” diye konuştu.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da basın mensupları ile bu özel günde bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğunu belirterek “Bütün basın emekçilerine sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu yıllar dilerim. Hepinizi öncelikle yaptığımız bu ulvi görevden dolayı tebrik ediyorum. Biz hizmet için koşarken siz de bizimle beraber koşuyorsunuz, bizdeki gelişmeleri ve hizmetleri topluma anlatıyorsunuz, yaptığımız işleri değerlendirip bize yol gösteriyorsunuz. Sizlerin eleştiri ve tavsiyelerine her zaman değer veriyoruz. Tabii ki yaptığınız iş kolay değil, özellikle sahada çalışan arkadaşların işleri oldukça meşakkatli. Teknolojik gelişmeler kolaylık sağlasa da sizlerin dikkat, gayret ve fedakarlığı olmadan ne bu yayınlar yapılabilir ne de gazeteler çıkar. Bizler beraber yol arkadaşıyız, her daim birlikteyiz, hem bizler hem de sizler 24 saat esaslı çalışıyoruz. Gazetecilik mesleği, onurlu bir meslektir. Bağımsız ve tarafsız bir şekilde; sosyal ve siyasi hayatta yaşanan gelişmeleri, en doğru ve hızlı bir şekilde milletimize ve dünyaya duyurmaya çalışıyorsunuz. Bu konuda yapılacak bir hatanın telafisi çok zordur. Bir doktorun, tedavi sırasında yapacağı yanlış işlem hastanın sağlığı için nelere sebep olursa, bir gazetecinin hatalı değerlendirmeleri de toplum için aynı sonuçları doğurur. Bunun tam tersi de ülkemizi ileriye taşır, huzur ve güven ortamı oluşturur. Sosyal medya trollerinin cirit attığı, aslı astarı olmayan yalan yanlış değerlendirmelerin dakikalar içinde binlerce insana ulaştırıldığı; algı operasyonlarının ve toplum mühendisliğinin doğru haberin önüne geçtiği bir ortamda, mesleğini seven gerçek gazetecilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Yaklaşık 60 yıldır 10 Ocak’ta gerçekleşen bu tür kutlama programları büyük bir coşku ve güzelliklerle geçmektedir. Büyükşehir Belediyemiz ve Battalgazi Belediyemizle birlikte bu birlikteliğe destek vermek, ön ayak olmak, birlik ve beraberliğimizi daha fazla güçlendirmek adına ortaklaşa düzenlediğimiz bu programda basın mensuplarımızla bir araya gelmekten büyük bir onur duymaktayız. İnşallah bundan sonra bu birlikteliğimizi her türlü platformda beraber devam ettirmeyi, buradaki güzel ortamı işlerimize yansıtarak kentimize ve ülkemize daha güzel hizmetlerde bulunmayı arzu ediyoruz. Tabii ki bu birliktelikten halkımız kazanır, kentimiz kazanır, memleketimiz kazanır ve hep birlikte el ele verirsek gelişiriz ve büyürüz. “ şeklinde konuştu.

Gecede son olarak söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise gazeteciliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu dile getirerek “Hakikaten o dönem gazete patronlarının gazete çıkarmama kararı alması akabinde toplumun duyu organları olan çalışan gazetecilerimiz ise toplumsal manada kamusal görevini yerine getirme noktasında sorumluluklarının olduğu idraki ile basın adı altında yeni bir gazete çıkarmışlardır. Gazeteler kapalı olduğu üç günlük süre içerisinde basın isminde ki gazete yayımlanmış ve toplumun haber alma hakkı da bu şekilde temin edilmiştir. Biz gazetecilerimizi tarif ederken insan ve toplumla özdeşleştiriyoruz, insanın duyu organları vardır, bu organlar etrafındaki hadiseleri algılar ve kişi kendi açısından bir yol ve rota oluşturur. Toplumun duyu organları da gazetecilerdir, yazılı ve görsel basındır. Sizlerin toplumdaki hadiseleri objektif ve tarafsız bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak gibi sorumluluklarınız vardır. Nasıl ki insanların duyu organlarında sorun olduğu zaman insanın rotasında yanlışlıklar çıkarsa basın mensuplarımızın duyu organları sağlıklı çalışmazsa o zaman toplumda sağlıklı bir ortam oluşturamayız. Gazetecilerimizi kamu görevi yapıyor diye tarif etmekteyiz. Malatya’daki basın gerçekten birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu açısından önemli süreçlerden geçti, sergilenen güzel örneklerden dolayı tüm basın kuruluşlarımızı ve gazetecilerimizi tebrik ediyorum ve kutluyorum. Tabii ki eleştiri güzel bir şeydir, eleştireceksiniz ki biz kendi doğrularımızı bulalım, eleştirilerde tabii ki karşılıklı mutabakatı esas almamız gerekmektedir. Bu hassasiyeti muhafaza ettiğine her zaman şahit olduğumuz Malatya basınına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Kutlama programı, müzik dinletisi ile sona erdi.