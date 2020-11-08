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Malatya’da 20 kişiye korona cezası

MALATYA HABERLERİ  | 08.11.2020 14:25 | Son Güncelleme

Malatya’da korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 20 kişiye ceza uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya’da korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde son 24 saatte, 17 şahsa maske takmamaktan, 1 işyerine sosyal mesafeye uymamaktan işlem yapıldı.

Malatya’da 20 kişiye korona cezası

Malatya’da korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 20 kişiye ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya’da korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde son 24 saatte, 17 şahsa maske takmamaktan, 1 işyerine sosyal mesafeye uymamaktan işlem yapıldı. Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 vatandaşa cezai işlem uygulandı ve ikametine yönlendirildi.
Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 vatandaşa cezai işlem uygulanarak yurda yönlendirildi.

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