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Malatya’da 21 bin dekar alan daha sulanacak

MALATYA HABERLERİ  | 04.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Malatya’da, Boztepe Barajından borulu sulama şebekesi ile 20 bin 820 dekar alanın daha sulanması planlandı.Boztepe Barajına su temini amaçlı Kuruçay regülatörü alternatifi proje yapımı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Malatya’da 21 bin dekar alan daha sulanacak

Malatya’da, Boztepe Barajından borulu sulama şebekesi ile 20 bin 820 dekar alanın daha sulanması planlandı.
Boztepe Barajına su temini amaçlı Kuruçay regülatörü alternatifi proje yapımı değerlendirme toplantısı yapıldı. Devlet Su işleri (DSİ) 9.Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ ın başkanlığında, bölge müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri ve teknik personellerinin katılımıyla, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Malatya’nın Yazıhan ilçesindeki Boztepe Barajına Su Temini Amaçlı Kuruçay Regülatörü Alternatifi Proje Yapımı işi çalışmaları değerlendirildi. Dündar yaptığı açıklamada, kış sularının da baraja aktarılmasıyla ve borulu sistem uygulanmasıyla 20 bin 820 dekar alanın daha sulanmasının planlandığını bildirip, “ Kuru Çay üzerinde planlanan Kuruçay Regülatörü ve derivasyon kapasitesi 1,86 metreküp olan iletim hattı ile Kasım-Nisan döneminde kış sularını Boztepe Barajı’na suyu cazibe ile iletilmesi suretiyle, yapılan işletme çalışmaları neticesinde, brüt mevcut 135 bin 180 dekarlık sulama alanı ile Parçikan sulamasına yeterli suyu sağlayabilmek için belirlenmiştir. Mevcut Boztepe Barajı’nda regüle edilecek sular baraj dipsavağına yapılacak ek branşman vasıtasıyla mevcut sulama alanına ek olan Parçikan (Bozburun) sulama alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile 20 bin 820 dekar alanın sulanması planlanmaktadır. Proje çalışmaları bu çerçevede çeşitli alternatif çalışmalar yapılarak en uygun seçeneğin belirlenmesine yönelik olarak devam etmektedir. 2021 yılı ilk yarısında söz konusu projelerin tamamlanması planlandı” ifadelerini kullandı.

Malatya’da 21 bin dekar alan daha sulanacak

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