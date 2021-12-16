Malatya'da 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Malatya'da hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği O.M'yi durdurdu.
Şüphelinin kimlik sorgulamasında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama" suçundan arandığı ve 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
O.M, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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