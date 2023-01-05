Malatya'da 3 kişinin öldüğü kafedeki silahlı kavganın sanıkları hakim karşısında

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 14 sanık, tutuklu bulundukları Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybeden Remzi Erşahin'in oğlu Emrecan Erşahin de duruşmada hazır bulundu.

Sanıklardan Mücahit A, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, "Arkadaşlarımla kafeye gitmiştim. Halil, ağabeyim İsmail Artuç'a ateş etti. Ağabeyimin vurulduğunu görünce kime ait olduğunu bilmediğim yerdeki silahı alıp daha fazla kişiye zarar vermesin diye Halil'e ateş ettim." dedi.

Mehmet A. ise kafede servis yaptığı sırada kavga çıktığını anlatarak, "İlk silahla yaralanan benim. Kimin kime ateş ettiğini, kimin kimi vurduğunu görmedim. Bana ateş eden Remzi Erşahin'di." iddiasında bulundu.

Halil K. ise olaydan bir gün önce Selim K'yi gördüğünü, kendisini açılışını yapacağı kafeye davet ettiğini ve bunun üzerine kafeye gittiğini, yağmalamaya gitmediğini, daha sonra buradan ayrılıp telefoncu bir yakınının yanına gittiğini savundu.

Halil K. mahkeme başkanının kafenin kameralarının açısını değiştirdiği yönünde kendisini tespit edenler olduğunu ifade ederek, kamera açısını değiştirip değiştirmediğini sorması üzerine, değiştirmediğini ileri sürdü.

Tutuklu sanık Seda B ise Selim K'nin eski eşi olduğunu belirterek, Selim'in kız kardeşi İsra ile kafeye gittiklerini, yemek yedikleri sırada Remzi Erşahin'in geldiğini ve silahla ateş ettiğini, kendisinin ayağından ve baldırından yaralandığını anlattı.

İsra Ebru K. de ağabeyi Selim K'nin kasada durması için kendisini çağırdığını, tutuklu sanıklardan Mehmet T'nin kasada durduğu sırada bir silah getirip çekmeceye bıraktığını ifade etti.

"Delil karartma" suçlamasıyla yargılanan Şinasi A. ise Selim K'nin arkadaşı olduğunu anlatarak, özel eşyalarını almak için mühürlü olan kafeye girmek istediğini, savcının izin vermediğini ve kendisinin mührü kırarak girdiğini, gömleğini ve dizüstü bilgisayar çantasını alıp çıktığını söyledi.

Şinasi A. mahkeme başkanının dizüstü bilgisayar çantasından çıkan silahın kimin olduğunu sorması üzerine kendisinin olduğunu ifade etti.

Selim K, İnan Y. ile ortak olduklarını, Remzi Erşahin'in ise İnan Y'nin kafeyi kendisine sattığını söylediğini, kendisininse bunu kabul etmediğini anlattı. Remzi Erşahin'in akşam büyüklerini alıp geleceğini söylediğini ve kafeden ayrıldığını kaydeden Selim K, eski eşi ve kız kardeşiyle yemek yedikleri sırada geldiklerini dile getirdi.

Mehmet A'nın kafasına vurduğunu, daha sonra silah sesleri duyduğunu ve Halil Ulutaş'ın üzerine yığıldığını belirten Selim K, olaydan sonra 112 ve polisi kendisinin aradığını, kimseye karşı bir eylemi olmadığını söyledi.

"Azmettirme" suçlamasıyla yargılanan İnan Y. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

OLAY

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde 18 Haziran'da bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Remzi Erşahin, Halil Ulutaş ve İsmail Artuç hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında 13'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz, 1'i de aranan 17 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma", "Kasten öldürmeye ve birden fazla kişi ile birlikte silahla yağmaya azmettirme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edilmişti.

