YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga sanıklarından 3'üne tahliye

Malatya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga sanıklarından 3'üne tahliye

06.01.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 3 kişinin öldüğü kafedeki silahlı kavgayla ilgili 17 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 14 sanık, tutuklu bulundukları Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybeden Remzi Erşahin'in oğlu Emrecan Erşahin de duruşmada hazır bulundu.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, aranın ardından sanıklardan Ş.A. (41), H.K. (33) ve Ç.K'nin (45) adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliyelerini kararlaştırdı.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 2 Mart Perşembe gününe erteledi.

OLAY

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde 18 Haziran'da bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Remzi Erşahin, Halil Ulutaş ve İsmail Artuç hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Soruşturma kapsamında 13'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz, 1'i de aranan 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma", "kasten öldürmeye ve birden fazla kişi ile birlikte silahla yağmaya azmettirme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Davanın ilk duruşması dün yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandıMalatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Artvin’de heykeli yapılan şampiyon boğa 500 bin liraya satıldıArtvin’de heykeli yapılan şampiyon boğa 500 bin liraya satıldı
İzmir’de cinayet: Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdüİzmir’de cinayet: Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Malatya duruşma kafe

Malatya Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:37
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:50
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.