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Malatya'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

20.04.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kale ilçesindeki uygulama noktasında polis ekipleri, Karakaya Barajı kenarından Malatya istikametine yaya ilerlemeye çalışan göçmenleri fark etti.

Kovalamaca sonucu yakalanan ve Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen 32 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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