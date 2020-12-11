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Malatya’da 36 kişiye sokağa çıkma cezası

MALATYA HABERLERİ  | 11.12.2020 11:03 | Son Güncelleme

Malatya polisi sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 36 kişiye sokağa çıkma cezası kesti.Polisin yaptığı denetlemelerde, 21,00 ile 05,00 saatleri arasında sokağa çıkma ihlali yapan 36 kişiye de 32 bin 40 bin TL ceza yazıldı.Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor.

Malatya’da 36 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya polisi sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 36 kişiye sokağa çıkma cezası kesti.
Polisin yaptığı denetlemelerde, 21,00 ile 05,00 saatleri arasında sokağa çıkma ihlali yapan 36 kişiye de 32 bin 40 bin TL ceza yazıldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 4 kişiye toplam 3 bin 600 TL ceza kesildi. İzolasyon ihlali yapan 4 kişi de evlerine yönlendirildi. Malatya’da, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilen 87 kişi bulunuyor.

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