Malatya'da 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da durdurulan bir araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Çiftlik mevkisindeki uygulama noktasında durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araçta 8 ruhsatsız tabanca ve 21 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.I. ve O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

