Malatya’da 952 TOKİ konutu için temel atıldı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu 11 kentte büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor.

Malatya’da büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde bir taraftan konteyner kentlerin kurulumları sürerken diğer taraftan ise kalıcı konutlar için çalışmalara başlandı.

Altıntop Mahallesi Tavşantepe mevkiinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanılan 952 kalıcı konut için ilk kazmanın vurulduğunu belirten Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “ Şuan 6 Şubat depremlerinde etkilenen vatandaşlarımızın normal hayatlarına dönmesi için kalıcı konutlarının yapımının başladığı alanda bulunuyoruz. Zemin etüdü yapıldıktan sonra ilk kazmanın vurulduğu yerlerden birisi de Doğanşehir oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan 952 kalıcı konutların ilk kazması vurulmuş durumda. Bölge zemin olarak oldukça sağlam bir zemine sahiptir. İnşallah konutlar yıl sonuna doğru vatandaşlarımıza teslim edilecektir. İlçe merkezi olarak şehrin içerisinde bir yapılaşma planlaması var bu planlamadan sonra çarşı merkezinin etrafında zemin etütlerine uygun olarak yerinde yapılaşma uygunsa oradalar da devam edeceği için bu 952 konut geçici olarak belirlenmiş bir sayıdır. İhtiyaç hasıl olursa üçüncü etap olarak yeni konutların yapılacağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız tarafından belirtilmiştir“ dedi

Depremde etkilenen kırsal mahallelere de zemin etüt çalışmalarının sonucuna göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından köy evlerinin inşa edileceğini kaydeden Zelyurt, “İlçe merkezimizin dışında 35 mahallemiz daha var, bu mahallelerimiz içerisinde depremde etkilenen yerlerde bulunuyor. İlk düşünce bu yerlerde eğer zemin etüdü sağlamsa köy evleri inşa edilecek zemin etüdü uygun değilse başka yere taşınması gerekiyor. Konu hakkında belediye olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yetkilileri ile bir çok mahallemiz için yer belirleme çalışmaları yaptık. Buralarda da aynı şekilde yeniden yapılaşmalara başlanarak vatandaşların normal hayata dönmesi için çalışmalar sonuçlandırılacak.

Cumhurbaşkanımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Altıntop Mahalle Muhtarı Mehmet Toprak ile Savaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Alkan ise Doğanşehir’de kalıcı konutların temel atma çalışmalarına bağlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte projede emeği geçen herkes teşekkür ettiklerini söyledi.

