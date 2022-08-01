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Malatya'da akaryakıt istasyonundaki marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

01.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da akaryakıt istasyonundaki marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

Malatya'da akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından para çalan zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karakavak Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundaki market çalışanının dışarıya çıkmasını fırsat bilen şüpheli, kasadan para çalarak uzaklaştı.

Kasada 750 lira para eksik olduğunu fark eden çalışan, durumu iş yeri sahibine haber verdi. İş yeri sahibi, incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin kasadan para çaldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kamera kayıtlarında zanlının, marketin kasasını açarak çaldığı parayı cebine koyması yer alıyor.

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