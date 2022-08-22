Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde akraba 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Esencik Mahallesi'nde akraba N.A. (28) ile Ö.A (33) arasında su meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda N.A. av tüfeğiyle Ö.A'yı göğsünden yaraladı.

Ambulansla Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli N.A'yı gözaltına aldı.



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