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Malatya'da ambulansla geldiği hastanede 3 hemşireyi rehin alan kişi gözaltına alındı

02.10.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da ambulansla geldiği hastanede 3 hemşireyi rehin alan kişi gözaltına alındı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla getirilen ve burada 3 hemşireyi rehin alan kişi gözaltına alındı.

Başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, dün ambulansla hastaneye getirilen bir kişinin saat 21.59'da herhangi bir kayıt işlemi ve muayenesi yapılmadan, ambulanstan kaçarak acil servisin yan koridorunda birkaç odaya girmeye çalıştığını belirtti.

Şahsın koridorda bulunan hemşire dinlenme odasına girdiğini ifade eden Deniz şunları kaydetti:

"Bu esnada dinlenme odasında bulunan 2 hemşire arkadaşımız ve hemen kendisinin ardından odaya giren 1 hemşire arkadaşımızı rehin almıştır. Saat 22.10'da güvenlik ve emniyet ekipleri kapıyı kırarak içeri girmiş ve şahsı etkisiz hale getirmiştir. Şahıs 22.12'de odadan çıkarılmıştır. Bu süreçte, hemşirelerimizde hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanma olmamıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Üç hemşire arkadaşımıza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz."

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