Malatya'da aranan 14'ü hükümlü 26 şüpheli yakalandı

Malatya'da aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14'ü hükümlü, 26 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı yürütülen "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" kapsamında Malatya'da da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ile aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında 3 ay 22 gün ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 14 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz