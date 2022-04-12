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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

12.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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fetö Gözaltı Malatya

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