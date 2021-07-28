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Malatya'da ayçiçeği tarlasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı

28.07.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da ayçiçeği tarlasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da ayçiçeği tarlasında 1813 kök Hint keneviri ile bir evde 10 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Yazıhan ilçesine bağlı Buzluk Mahallesi'nde bir kişinin ayçiçeği tarlasına yasa dışı Hint keneviri ekimi yaptığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelin evi ve ayçiçeği tarlasında yaptığı aramada, 1813 kök Hint keneviri ile 10 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirdi.

Jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.

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