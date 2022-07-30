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Malatya'da bağış kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

30.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bağış kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

Malatya'da bağış kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

Malatya'da, hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışın toplandığı kumbarayı çaldığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Caddesi Emeksiz Parkı yakınlarında SMA hastası 2 yaşındaki Destan Duru için toplanan yardımların bulunduğu kumbaranın çalındığı fark edildi.

Durumun iletilmesi üzerine Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince kamera görüntüleri incelenerek, şüpheli M.A'nin kimliği belirlendi.

Zanlı M.A'yı yakalayan ekipler, kumbaradaki 443 lirayı da muhafaza altına aldı.

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