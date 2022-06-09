Malatya'da bahçeden izinsiz kayısı toplama kavgasında 5 güvenlik görevlisi yaralandı

Malatya'da bir bahçeden izinsiz kayısı toplayanlarla bahçe sahipleri arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis ve 4 özel güvenlik görevlisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Aydoğan mezrası mevkisinde bahçeden izinsiz kayısı toplama nedeniyle bahçe sahipleri D.K. ve E.K. ile H.M, Y.M, E.M, M.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Darp raporu almak için Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine giden taraflar, burada karşılaşınca tekrar kavga etti.
Hastanede kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis ile 4 özel güvenlik görevlisi hafif yaralandı.
Kavgaya karışan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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