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Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü

16.05.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü

Malatya'da 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü.

Melekbaba Mahallesi İmbik Sokak'ta ikamet eden Mehmet Ş. (43) ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Ö.Ş, babasını tabancayla başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Ş'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Ö.Ş. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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