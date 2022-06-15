Malatya'da bir kişinin cep telefonunu ve parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da bıçak tehdidiyle bir kişiyi gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde M.A'yı bıçakla tehdit edip cep telefonunu ve 5 bin 100 lirasını gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili M.Y, A.Ç. ve M.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

