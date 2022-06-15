YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da bir kişinin cep telefonunu ve parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da bir kişinin cep telefonunu ve parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

15.06.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bir kişinin cep telefonunu ve parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da bıçak tehdidiyle bir kişiyi gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde M.A'yı bıçakla tehdit edip cep telefonunu ve 5 bin 100 lirasını gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili M.Y, A.Ç. ve M.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak taşkına neden olduMalatya'nın Darende ilçesinde sağanak taşkına neden oldu
Erzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden olduErzincan AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım hasara neden oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:06
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:40
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.