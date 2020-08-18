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Malatya'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı

MALATYA HABERLERİ  | 18.08.2020 19:54 | Son Güncelleme

Malatya'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mezra ile Kuluncak ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Arapgir ilçesi Kaynak Mahallesi Levenge mezrasında 8 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 tespit edilen kişilerin yaklaşık 10 gün önce bir düğüne katıldığının belirtildiği açıklamada, mezrada bugün saat 20.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alındığı bildirildi.

Kuluncak ilçesi Karıncalık Mahallesi'nde, bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle karantina kararı alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-10 vakaları tespit edilmiş ve bu vakaların diğer mahalle sakinleri ile de temas kurduğu ilçemiz Toplum Sağlığı Merkezi tarafından belirlenmiştir. Salgının yayılımının önüne geçmek, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadıyla yaklaşık 80 hanesi, 297 nüfusu bulunan Karıncalık Mahallesi'ne giriş çıkışların acil sağlık ihtiyaçları hariç 18 Ağustos saat 21.00’dan itibaren 14 günlük süreyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri gereğince yasaklanmasına karar verildi."

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