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Malatya’da bir mezra karantina altına alındı

MALATYA HABERLERİ  | 04.05.2020 12:04 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Malatya’nın Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrası karantina altına alındı.Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrasında Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.Başpınar Mezrasına Covid-19 önlemleri kapsamında 14 gün giriş ve çıkış yasaklandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Malatya’nın Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrası karantina altına alındı.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrasında Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.
Başpınar Mezrasına Covid-19 önlemleri kapsamında 14 gün giriş ve çıkış yasaklandı.

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Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
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