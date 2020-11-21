YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Malatya’da cadde ve sokaklar boş kaldı

MALATYA HABERLERİ  | 21.11.2020 22:25 | Son Güncelleme

Malatya’da saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Malatya’da saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama yarın sabah 10.00’a kadar devam edecek.
Korona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, Malatya’da vatandaşların evlere dönmesinin ardından sokak ve caddeler boşaldı. Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.
Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Uygulama 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 10:00’a kadar, 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 22:00’den 23 Kasım 2020 Pazartesi saat 05:00 aralığında uygulanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

Malatya Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:08
Öğle
12:18
İkindi
14:55
Akşam
17:18
Yatsı
18:38

Malatya Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Adafı Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.