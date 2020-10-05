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Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 05.10.2020 11:39 | Son Güncelleme

Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Turan Gündoğdu'nun kullandığı çapa motoru, D-300 kara yolu Akçatoprak Mahallesi girişinde devrildi.

Kazada yaralanan baba Galip ve oğlu Turan Gündoğdu 112 Acil Servis ekibi tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken römork kısmında bulunan anne Hatice Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan baba Galip Gündoğdu, hava ambulansıyla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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