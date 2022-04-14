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Malatya'da çatı yangınında bir kişi yaralandı

14.04.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da çatı yangınında bir kişi yaralandı

Malatya'da evinin çatısındaki yangına müdahale etmeye çalışan kişi alt kata düşerek yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde Zeki Aslan'a (28) ait evin çatısında yangın çıktı.

Yangına hortumla müdahale etmeye çalışan Zeki Aslan, bu sırada çatıdan düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aslan'ın durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, Aslan'ın çatıda beslediği güvercinlerden bir kısmının telef olduğu belirtildi.

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