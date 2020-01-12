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  4. Malatya’da çevre temalı ödüllü yarışmalar düzenlenecek

Malatya’da çevre temalı ödüllü yarışmalar düzenlenecek

MALATYA HABERLERİ  | 12.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Malatya’da okullar arası atık pil toplama, atık yağ toplama ve sıfır atık konulu karikatür ile resim yarışmaları düzenlenecek.Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından okullar arası ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Malatya’da çevre temalı ödüllü yarışmalar düzenlenecek

Malatya’da okullar arası atık pil toplama, atık yağ toplama ve sıfır atık konulu karikatür ile resim yarışmaları düzenlenecek.
Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından okullar arası ödüllü yarışmalar düzenlenecek. Battalgazi ilçesindeki okulların katılabileceği yarışma 4 dalda yapılacak. Atık pil toplama, atık yağ toplama, sıfır atık konulu karikatür ve resim yarışmalarının sonunda dereceye giren okullar ve öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek. İlk ve ortaokul öğrencilerinin eserlerinin yarışacağı yarışmanın sonuçları ise Battalgazi Belediyesinin resmi internet sitesinden duyurulacak.
Öğrencilerde çevre bilinci ve insan sağlığı konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturulması hedeflenen yarışma 15 Nisan tarihinde son bulacak.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, “İnsan sağlığı ve doğanın korunması tüm canlılar için önemlidir. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile mümkündür. Atık pillerin içerisinde bulunan çeşitli kimyasal maddelerin yeraltı sularını ve toprağı kirletmesinin önlenmesi bilincini sağlamak amacıyla belediye olarak bu yarışmanın startını verdik. Bu yarışma ile amacımız, okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini ufak yaşta bilinçlendirmek ve böylelikle bölgenin ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmasını sağlamaktır. Aslında yarışmada verilen ödüller öğrencilerimizi teşvik amaçlıdır. Gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir doğa emanet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimize iyi çalışmalar diliyorum” dedi.
Yarışmada dereceye girecek olanlara ise bisiklet, tablet bilgisayar ve akıllı kol saati verileceği belirtildi. Ayrıca atık pil yarışmasında dereceye giren birinci okulun bahçesine bahçe satranç takımı yapılacak. Okulun bahçesinde yeni bir düzenlemeye gidilerek dört adet bank yerleştirilecek. İkinci olan okula da bahçe satranç takımı kurulurken üçüncü okula katlanabilir masa tenisi seti verilecek.
Yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilerin ödülleri ise 5 Haziran Dünya Çevre Gününde verilecek.

Malatya’da çevre temalı ödüllü yarışmalar düzenlenecek

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