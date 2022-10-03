Malatya'da çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye kurtardı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bahçe çitlerinin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyükçimiş Mahallesi yakınındaki bir bahçeyi çevreleyen çitlerin üzerindeki dikenli tellere kanadı takılmış vaziyette şahini görenler, itfaiyeyi aradı.

Mahalleye giden ekipler, tele takılarak kanadı kırılan şahini mahsur kaldığı yerden kurtardı.

İlk müdahalesi itfaiye ekiplerince yapılan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşun, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.

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