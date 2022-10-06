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Malatya'da çöken binadaki tadilatı yaptıran işletmecinin yargılanmasına devam edildi

06.10.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da çöken binadaki tadilatı yaptıran işletmecinin yargılanmasına devam edildi

Malatya'da çöken ve enkazından 13 kişinin yaralı kurtulduğu binada çökme öncesi tadilat yaptıran işletmecinin yargılanmasına devam edildi.

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 9 Kasım 2021'de çöken 2 katlı binada tadilat yaptıran ve tutuksuz yargılanan işletmeci Hikmet D. katılmazken, mağdurlar İbrahim Uçak, İbrahim Kalı ve Ali Seydi Felek ile avukatlar hazır bulundu.

İbrahim Kalı, çöken binanın enkazının altında kaldığını ve ayağının kırıldığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

İbrahim Uçak da enkaz altında kaldığını, ayağının kırıldığını ve halen iyileşemediğini dile getirdi.

Ali Seydi Felek ise enkazdan kendisini AFAD ekiplerinin çıkardığını, vücudunun birçok yerinde kırıklar meydana geldiği ifade ederek şikayetçi olduğunu belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sebahattin Arpacı, çöken binanın lavabo tesisatını yaptığını, herhangi bir kırma işlemi yapmadığını söyledi.

Arpacı, sanık avukatının "Herhangi bir kolon kesilmesi oldu mu?" sorusuna, "Bina yığma olduğu için kolon olmaz. O nedenle kolon kesilmesi yoktur. Hikmet D. güçlendirme yaptı." yanıtını verdi.

Arpacı, mağdur avukatının "İki binanın birleştirilmesi söz konusu, duvar yıkılmadı mı?" sorusuna karşılık olarak da "Binada sıva üstü tesisat döşemesi yaptık herhangi kırma işlemi yapılmadı. Sanığın duvarı kaldırıp kaldırmadığını bilmiyorum. Hatta 5 çelik konsol yapıldı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hikmet D. ile diğer tanıkların gelecek duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek dosyadaki diğer talep ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hikmet D'nin "mala zarar verme" ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 günden 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme ve araştırmada, sanığın işlettiği iş yerinde yapmış olduğu tadilat sırasında kolonları kesmesi nedeniyle binanın yıkıldığının tespit edildiği, olaydan sonra ifadesi alınan kişilerin de sanığın, iş yerinin tadilatı sırasında binaya ait üç kolonu kestirmiş olduğunu fark ettiklerini belirttikleri kaydedildi.

9 Kasım 2021'de Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı. Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.

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İşletmeci Malatya tadilat

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